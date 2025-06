Fabio Cazzadore verso il Mesola | il futuro del capocannoniere dell' Eccellenza

Fabio Cazzadore, capocannoniere dell’Eccellenza, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Direzione Mesola: il club, fresco campione di Promozione, potrebbe diventare la sua nuova casa. Con 19 reti all'attivo, Cazzadore non solo cerca il successo sportivo, ma anche la serenità familiare, in attesa del suo primo figlio. Un perfetto connubio tra ambizione e vita privata che potrebbe segnare una svolta nel calcio locale!

Dove sarà il futuro di Fabio Cazzadore, capocannoniere del girone B di Eccellenza con la maglia del Sant'Agostino con 19 reti? Tutti gli indizi portano al Mesola, fresca vincitrice del campionato di Promozione. Per un insieme di ragioni: a luglio diventerà padre e vuole avvicinarsi a casa. Abita a Copparo, il direttore generale Andrea Mari, plenipotenziario rossoblù ci ha provato, il bomber vorrebbe restare in categoria e Copparo milita in Prima. In più deve operarsi a un piede e resterà fuori fino al mese di ottobre, ma non è un problema per il club castellano. Il padre è stato attaccante e poi direttore sportivo a Mesola e ha tenuto ottimi rapporti con l'ambiente biancazzurro.