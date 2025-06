Fa la pipì nella Fontana Maggiore | Adesso chiedi scusa alla città

Un gesto di inciviltà ha scosso Perugia: un giovane, ignorando la storia e il rispetto per la città, ha urinato nella Fontana Maggiore. Questo atto non è solo un oltraggio al patrimonio culturale, ma riflette una crescente mancanza di rispetto verso i luoghi pubblici. La comunità si mobilita, chiedendo scuse e ripristino del decoro. Un invito a riflettere sull'importanza di preservare le nostre bellezze e la nostra identità.

PERUGIA – Un giovane scavalca la recinzione della Fontana Maggiore, a Perugia e urina nella vasca. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e ora è al centro di accertamenti da parte delle forze di polizia, aiutate anche dalle immagini delle videocamere di sicurezza. Fra gli altri, ha commentato l'accaduto anche l'eurodeputato umbro Marco Squarta, rivolgendosi direttamente al protagonista. "A te - scrive il perugino Squarta (Fdi), ex presidente dell'Assemblea legislativa regionale - che hai scavalcato una recinzione per urinare sulla Fontana Maggiore. Forse pensavi fosse una bravata. Forse ti sembrava divertente, magari da raccontare agli amici o da condividere in un video.