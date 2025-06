F1 Verstappen-Russell le scintille partono da lontano | da Principessa George a Max bullo

Le scintille tra Verstappen e Russell continuano a infiammare il circus della Formula 1. Dalla polemica di Barcellona alle tensioni in pista, il loro scontro non è solo una questione di rivalità sportiva, ma riflette un contesto più ampio: quello della competizione estrema. Max, con il suo stile audace, e George, pronto a rispondere colpo su colpo, incarnano perfettamente la lotta generazionale nel motorsport. Chi avrà la meglio?

