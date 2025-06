F1 promossi e bocciati GP Spagna 2025 Leclerc audace Verstappen ‘Don Chisciotte’

Il Gran Premio di Spagna 2025 ha regalato sorprese e colpi di scena, amplificando il dibattito sulla competitività in F1. McLaren, audace e pronta a sfruttare le nuove direttive, si è distinta tra i promossi. Dall'altra parte, Leclerc ha mostrato coraggio, mentre Verstappen è stato visto come un moderno Don Chisciotte, lottando contro avversità immani. Un evento che non solo segna la stagione, ma riflette anche l'evoluzione del motorsport!

Il Gran Premio di Spagna 2025 di F1 è passato agli archivi. Chi sono promossi e bocciati della gara corsa al Montmelò domenica 1° giugno? Andiamo ad analizzare quanto accaduto in pista, individuando i principali protagonisti in positivo e in negativo. PROMOSSI. MCLAREN – Tutti si chiedevano se la nuova direttiva tecnica legata alla flessibilità delle ali avrebbe modificato i valori in campo. Se qualcosa è cambiato, ha reso ancor più dominante il Team di Woking. Al Montmelò, la MCL39 ha strapazzato la concorrenza e il muretto ha gestito al meglio ogni situazione. Andando avanti così, ci si potrà permettere qualche ruvidità tra Piastri e Norris, ma non prima di aver messo fuorigioco qualsiasi avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Spagna 2025. Leclerc audace, Verstappen ‘Don Chisciotte’

