F1 per la Ferrari pensare già al 2026 è controproducente se non si capisce il male della SF-25!

La Ferrari ha conquistato un podio inatteso al Gran Premio di Spagna, grazie a Charles Leclerc e a una buona dose di fortuna. Ma puntare già al 2026 senza affrontare i problemi della SF-25 potrebbe rivelarsi controproducente. In un contesto automobilistico sempre più competitivo, l'analisi approfondita e la risoluzione dei malfunzionamenti possono essere la chiave per tornare ai vertici. La vera sfida? Trasformare ogni opportunità in un passo verso il successo.

Nel Gran Premio di Spagna, la Ferrari ha conquistato un podio inatteso. Il merito del terzo posto di Charles Leclerc va diviso fra l’irriducibilità del monegasco e le circostanze fortunose (nel caso di specie, la safety car entrata dopo il ritiro di Andrea Kimi Antonelli), determinanti per consentire al ventisettenne del Principato di assaggiare lo champagne. Se la gara fosse stata lineare, il podio sarebbe stato fuori portata. Pertanto, non si è visto nulla di nuovo sotto il Sole di Maranello. Una SF-25 più competitiva sul passo che in qualifica, ma comunque impotente nei confronti delle McLaren e della Red Bull di Max Verstappen (almeno fino a quando la vettura di sicurezza non ha completamente stravolto le carte in tavola). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, per la Ferrari pensare già al 2026 è controproducente se non si capisce il male della SF-25!

Leggi anche F1, gli aggiornamenti della Ferrari in vista di Imola: un “all-in” per non pensare già al 2026 - La Ferrari si prepara per il Gran Premio di Imola con aggiornamenti cruciali, puntando a una svolta nella stagione.

Su questo argomento da altre fonti

Hamilton: “Presto dirò al team di concentrarsi sul 2026”; F1 | Ferrari, è arrivata l’ora di voltare pagina e pensare al 2026; F1: Ferrari, è arrivato il momento di pensare al 2026?; Ferrari in crisi Barcellona: weekend difficile al GP di Spagna?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, per la Ferrari pensare già al 2026 è controproducente se non si capisce il male della SF-25!

Scrive oasport.it: Nel Gran Premio di Spagna, la Ferrari ha conquistato un podio inatteso ... La prima riguarda le prospettive ferrariste. Pensare già al 2026 ha veramente senso? Potrebbe essere controproducente volgere ...

F1 | Ferrari, è arrivata l’ora di voltare pagina e pensare al 2026

Riporta f1sport.it: In F1 dopo nove GP il mondiale può dire con ufficialità che la Ferrari è fuori da qualsiasi gioco per quel che riguarda i titoli iridati. Per ...

Ferrari, è tempo di pensare al 2026. Rivoluzione regolamentare e nuovi motori: vietato sbagliare ancora

Riporta oasport.it: Il weekend di Barcellona era stato cerchiato in rosso sul calendario dalla Ferrari (e da tanti altri team) per tirare una riga, fare un bilancio della ...