F1 infortunio con giallo per Stroll | il forfeit annunciato ai meccanici via mail

Un infortunio misterioso ha tenuto Lance Stroll lontano dal GP di Spagna, ma le voci su una tensione con la sua squadra aggiungono intrigante suspense. Questo episodio evidenzia un trend crescente nel mondo della Formula 1: le dinamiche interne tra piloti e team stanno diventando sempre più centrali. Che sia solo una coincidenza o il segno di un clima teso? La stagione è appena iniziata e le sorprese sono dietro l'angolo!

Il canadese non ha preso parte al GP di Spagna. Un’assenza improvvisa, dettata da un infortunio. Ma, secondo alcune indiscrezioni, Lance avrebbe avuto una pesante discussione con la squadra dopo le qualifiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, infortunio con giallo per Stroll: il forfeit annunciato ai meccanici via mail

