Extracosti proposta ambientalista | Una raccolta fondi fra i cittadini

L'appello di Stefano Mauri per finanziare il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza segna un passo cruciale verso la mobilità sostenibile. Con 589 milioni di extracosti, è tempo di unire le forze: cittadini, istituzioni e imprese possono agire insieme per trasformare questa sfida in opportunità. L'innovazione non è solo tecnologica, ma anche sociale – ogni contributo conta. È l'ora di investire nel futuro delle nostre città!

"Il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza resta un progetto strategico, ma non possiamo rimanere bloccati nel pantano dei 589 milioni di extracosti". L'ambientalista monzese Stefano Mauri lancia un appello per superare l'impasse, proponendo soluzioni innovative e richiamando all'azione cittadini, istituzioni e imprese. Mauri – agronomo esperto e socio del Gruppo naturalistico della Brianza –, accoglie con favore le recenti dichiarazioni del presidente di Assolombarda, che si è detto disponibile a favorire il dialogo per il progetto. Partendo da questo, propone che l'associazione imprenditoriale si ponga alla guida delle 13 realtà di categoria che, lo scorso 16 maggio, hanno firmato un documento per sollecitare il ministero a procedere con il prolungamento.

