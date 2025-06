Ex violinista Carmen Muscaridola pilota di notte gli aerei di Poste Italiane Le sue passioni sono la boxe i libri e i torneri online di scacchi

Da violinista a pilota notturna: la storia di Carmen Muscaridola è un esempio straordinario di come le passioni possano trasformare la vita. A 53 anni, questa sarda ha lasciato la musica per abbracciare il cielo, diventando primo ufficiale di Poste Air Cargo. La sua dedizione al volo si unisce a hobby inaspettati come la boxe e gli scacchi, rivelando un’anima poliedrica in un’era che celebra la versatilità. Chi ha detto che non si possa

Nata in Sardegna, Carmen Muscaridola ha 53 anni. Faceva la musicista, ma per seguire la sua passione ha intrapreso un corso di studi per il brevetto di volo ed è entrata nel Gruppo Poste Italiane intorno al 2000. È pilota e primo ufficiale di Poste Air Cargo, network che si occupa della spedizione di pacchi e-commerce, corrispondenza, merci, farmaci, in ogni angolo d'Italia e non solo.

Al lavoro con… Carmen Muscaridola pilota di aerei

