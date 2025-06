Ex Milan l’Atalanta punta su Pioli ma deve liberarsi dall’Al-Nassr

L’Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su Stefano Pioli, ex Milan, per rilanciare la squadra dopo l’era Gasperini. Un cambio audace che riflette il trend di ricerca di freschezza e innovazione nel calcio italiano. Ma c’è un ostacolo: liberarsi dall'Al Nassr. Riuscirà la Dea a fare il colpo e tornare a lottare per le prime posizioni? Il futuro è tutto da scoprire!

L'Atalanta si muove per il post Gian Piero Gasperini. Dopo l'addio dell'allenatore, spunta l'ex Milan Pioli per la panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, l’Atalanta punta su Pioli, ma deve liberarsi dall’Al-Nassr

Leggi anche Gazzetta - Milan, c'è anche l'ex Atalanta Lee Congerton per il ruolo di ds - La corsa per il ruolo di direttore sportivo del Milan si infittisce: oltre all’ex Atalanta Lee Congerton, un nuovo nome emerge nella corsa per la stagione 2025/2026, puntando a rafforzare la strategia del club.

