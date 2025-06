Ex Milan Donnarumma | Dopo la Champions ora sono concentrato sulla Nazionale

Dopo aver sollevato la Champions League con il PSG, Gigio Donnarumma punta ora gli occhi sulla Nazionale. Un viaggio che unisce il successo a livello di club con l’orgoglio di indossare l’azzurro. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rinascere, la determinazione del portiere è un segnale di speranza. Sarà lui il faro per guidare l'Italia verso nuove vittorie? La curiosità cresce!

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan,  reduce da un'esaltante vittoria in Champions League con il PSG, ha parlato della Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Donnarumma: “Dopo la Champions, ora sono concentrato sulla Nazionale”

Leggi anche Ex Milan, Donnarumma ancora decisivo in Champions League! | VIDEO - Gigio Donnarumma si conferma protagonista decisivo in Champions League, aiutando il PSG a superare l'Arsenal 2-1 e conquistare la finale.

Donnarumma, dopo la Champions pensa alla Nazionale: "Il Mondiale è l’obiettivo"

