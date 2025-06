Evaso dai domiciliari tenta il furto di un’auto denunciato

Il tentativo di furto di un'auto da parte di un 51enne catanese, evaso dai domiciliari, mette in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle nostre città. I carabinieri, sempre vigili, hanno sventato l'azione, evidenziando come il crimine non dorma mai. Questo episodio diventa uno spunto per riflettere sulla necessità di policies più efficaci, in un contesto dove la legalità e la sicurezza sono più che mai al centro del dibattito pubblico.

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un 51enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato su autovettura ed evasione. Durante un servizio di perlustrazione notturna in via Fornaciai, i militari sono stati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Evaso dai domiciliari tenta il furto di un’auto, denunciato

Leggi anche Ginosa: arrestato 47enne evaso dai domiciliari. Aveva costruito un sofisticato cunicolo per sfuggire alla cattura - A Ginosa, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno arrestato un 47enne evaso dai domiciliari, dopo aver scoperto un ingegnoso cunicolo da lui costruito per sfuggire alla cattura.

Su questo argomento da altre fonti

Doveva essere ai domiciliari: trovato ubriaco alla fermata del bus; Deve scontare condanna per rapina, 18enne bloccato dopo inseguimento; Evade dai domiciliari e tenta di nascondersi tra le auto | fermato ed arrestato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Evaso dai domiciliari tenta il furto di un’auto. Denunciato 51enne catanese

Secondo meridionews.it: All’ispezione il veicolo ha rivelato che il vetro deflettore posteriore sinistro era stato infranto, chiaro segnale di un tentativo di furto.

Catania, evaso dai domiciliari tenta il furto di un’auto: denunciato dai carabinieri

Segnala ilsicilia.it: I militari della stazione di Piazza Dante a Catania hanno denunciato un 51enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato su autovettura ...

Roma, evaso dai domiciliari: scoperto durante una lite in strada e arrestato

Lo riporta romadailynews.it: A Roma, in zona piazza Vittorio, un uomo di origine georgiana evaso dai domiciliari è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a litigare in strada con un altro uomo. Il 43enne è stato riconosciuto ...