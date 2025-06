Europei di nuoto di fondo | l’Italia di Paltrinieri e Taddeucci seconda nel medagliere e pronta per la sfida iridata di Singapore

L'Italia del nuoto di fondo fa scintille agli Europei di Stari Grad, portando a casa due ori e due argenti! Con Paltrinieri e Taddeucci in prima linea, il nostro paese si piazza secondo nel medagliere, un chiaro segno di un movimento in crescita. Mentre ci prepariamo per la sfida iridata di Singapore, è evidente che il nuoto in acque libere sta diventando una forza trainante. Siete pronti a tifare per i nostri campioni?

Il nuoto in acque libere conferma di essere uno dei settori trainanti del movimento azzurro. Agli Europei di Stari Grad, in Croazia, la Nazionale italiana ha chiuso con un bottino di quattro medaglie, due ori e due argenti, e il secondo posto nel medagliere dietro alla sola Ungheria, che ha dominato con prestazioni solide e grande profondità. Una spedizione positiva per l’Italia, non solo in termini di piazzamenti ma anche per quanto riguarda le indicazioni tecniche e le conferme in vista dei Mondiali di Singapore in programma a metà luglio. Il nome più scintillante della rassegna continentale è quello di Ginevra Taddeucci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei di nuoto di fondo: l’Italia di Paltrinieri e Taddeucci seconda nel medagliere e pronta per la sfida iridata di Singapore

Leggi anche Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura” - Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

