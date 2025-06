Europei di Nuoto Artistico Ruggiero-Pelati conquistano il bronzo nel doppio misto tecnico

L'Italia del Nuoto Artistico inizia col botto agli Europei di Funchal! Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati conquistano un emozionante bronzo nel doppio misto tecnico, segnando un punto di svolta per il nostro sport. Con il punteggio di 205.9059, dimostrano che la passione e il talento possono portare a risultati straordinari. In un periodo in cui il nuoto artistico sta guadagnando sempre più attenzione, questa medaglia è solo l'inizio di una grande

Funchal, 2 giugno 2025 – Parte con uno splendido bronzo l'Italia del Nuoto Artistico agli Europei di Funchal. Nella serata di oggi, 2 giugno, gli Azzurri festeggiano l'esordio con la medaglia del terzo posto. Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati salgono sul podio con il punteggio di 205.9059, nella specialitĂ del doppio misto tecnico.

