Eugenio Finardi video intervista Tutto | Un miracolo aver fatto questo album a 72 anni ho sempre lo stesso sguardo verso il futuro

Eugenio Finardi, a 72 anni, continua a sorprendere con il suo nuovo album "Tutto", un vero e proprio miracolo di creatività e passione. In una video intervista esclusiva, l'artista riflette sul futuro e celebra 50 anni di carriera con un tour che promette emozioni indimenticabili. La sua visione ottimistica è un invito a non fermarsi mai, in un'epoca in cui l'arte può davvero ispirare e rinnovare. Scopri di più su questo straordinario viaggio

La nostra video intervista a Eugenio Finardi, in occasione dell'uscita del nuovo album Tutto e del tour con cui festeggia 50 anni di carriera. Vi presentiamo la nostra video intervista a Eugenio Finardi, in occasione dell'uscita del nuovo album Tutto ( ADA ), il ventesimo di inediti della sua carriera, per quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore. Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l'album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell'esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Eugenio Finardi esce con l'album "Tutto": "L'intelligenza artificiale ci sedurrà, non ci conquisterà con la violenza" – Intervista Video - Eugenio Finardi presenta il suo nuovo album "TUTTO - L'intelligenza artificiale ci sedurrà, non ci conquisterà con la violenza", disponibile in digitale dal 9 maggio e in cd e vinile dal 16 maggio.

