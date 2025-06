Etro in vendita la casa nel Salento

Jacopo Etro, figlio maggiore di Gimmo Etro, fondatore della casa di moda omonima, vende Palazzo Giannelli. Ecco com'è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Etro, in vendita la casa nel Salento

Ne parlano su altre fonti

Jacopo Etro vende la dimora di lusso in Salento: 30 stanze e piscina sul terrazzo a Matino

bari.repubblica.it scrive: In Salento Jacopo Etro aveva fatto rinascere uno degli immobili più grandi e belli di Matino, Palazzo Giannelli. E ora, quella dimora nobiliare risalente al 1700 è ora in vendita. In totale 1150 ...

Trenta stanze e nove bagni: lo stilista Etro vende palazzo Giannelli nel Salento. L'immobile

Scrive msn.com: Tre piani, trenta stanze, nove bagni: Palazzo Giannelli di Matino - il palazzo storico acquistato e ristrutturato da Jacopo Etro - torna in vendita ... all'agenzia Dimora Salento Charme di ...

Comprare casa in Salento conviene?

Da corrieresalentino.it: In Salento ci sono tantissime case in vendita Chi sta pensando di acquistare un immobile nel Salento, deve sapere che ci sono molte offerte su piazza, anche se non sempre sono economiche ...