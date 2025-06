Etna spettacolare esplosione del cratete | nube eruttiva alta chilometri

L’Etna si risveglia e regala uno spettacolo di potenza naturale! La spettacolare esplosione del cratere di Sud-Est ha creato una nube eruttiva che svetta per chilometri nel cielo, attirando l’attenzione di esperti e curiosi. Questo evento non è solo un fenomeno locale, ma si inserisce in un contesto globale di crescente attività vulcanica, richiamando l'importanza della monitorizzazione di questi giganti della Terra. Preparati a vivere la magia della natura!

Una consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l’Etna dalle ore della mattina del 2 giugno 2025. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania è stata provocata da un flusso piroclastico prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. L’evento è accaduto alle ore 11 della mattina ed è stato vissuto da centinaia di escursionisti che si trovavano lungo le pendici del vulcano. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Etna, spettacolare esplosione del cratete: nube eruttiva alta chilometri

Leggi anche Intense esplosioni dell’Etna nella notte: lo spettacolare video dell’attività stromboliana - Un'intensa attività stromboliana ha illuminato la notte attorno all'Etna, con spettacolari esplosioni che hanno regalato uno spettacolo mozzafiato.

Cosa riportano altre fonti

Etna in eruzione, riprende l'attività stromboliana nel cratere di Sud Est: la situazione per l'aeroporto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Etna, crolla parte del cratere. Una nube spettacolare si alza dal vulcano. Video

Da tg.la7.it: Questa mattina l'Etna ha ripreso un'intensa attività sul versante sud est con esplosioni stromboliane di crescente intensità che ha provocato un trabocco lavico dal bordo meridionale del cratere di su ...

Etna, spettacolare eruzione con esplosione laterale e colata piroclastica, aggiornamenti LIVE

Riporta informazione.it: L’Etna è tornato protagonista con una intensa eruzione in atto in queste ore, che ha immediatamente catturato l’attenzione di residenti, turisti e appassionati di vulcanologia. Poco dopo le 11:00 del ...

Etna, eruzione spettacolare: gigantesca nube sul vulcano, l’allerta per il volo innalzato a rosso

Segnala lasicilia.it: L’attuale attività eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa, al momento non impatta sull'operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini ...