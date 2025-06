Etna | nube eruttiva e fontana di lava dal cratere di Sud-Est

L’Etna torna a farsi sentire, regalando uno spettacolo di potenza naturale con una nube eruttiva che si innalza per chilometri. Questo evento non è solo un fenomeno locale, ma parte di un trend globale di vulcanismo in aumento, che ricorda quanto la Terra sia viva e dinamica. Il collasso del cratere di Sud-Est offre un'opportunità unica per osservatori e curiosi: chi sarà pronto a cogliere l'emozione di un'eruzione?

Una consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l'attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. Il centroide delle sorgenti è nell'area del cratere di Sud-Est. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Etna: nube eruttiva e fontana di lava dal cratere di Sud-Est

