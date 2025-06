Etna nube eruttiva alta chilometri visibile in tutta la zona di Catania FOTO

La nube eruttiva dell’Etna, lunga chilometri, sovrasta i cieli della città di Catania e della provincia ed è visibile anche da lunghe distanze. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Etna, nube eruttiva alta chilometri visibile in tutta la zona di Catania. FOTO

Leggi anche Etna, colate e nube eruttiva dal cratere di Sud-Est - L'Etna continua a mostrare la sua potenza, con un'intensificazione delle esplosioni dal cratere di Sud-Est.

Lo riporta msn.com: Una consistente nube eruttiva, alta almeno 5 chilometri, nube eruttiva sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe s ...

Riporta tg24.sky.it: Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone ...

Riporta msn.com: Il risveglio notturno del vulcano si è intensificato nelle ultime ore: i boati fanno tremare le case. L’ultimo bollettino segnala “allerta rossa” ...