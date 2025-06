Etna nube eruttiva alta chilometri | crollo cratere scatena fontana di lava

L’Etna, il gigante buono della Sicilia, si risveglia con una potenza impressionante, lanciando una nube eruttiva che segna un nuovo capitolo nella sua storia vulcanica. Questo evento non è solo spettacolare, ma ribadisce la vitalità dei vulcani e il loro impatto sull'ecosistema e sull’industria turistica. Immagina di trovarsi di fronte a una fontana di lava: un'esperienza che fa tremare il cuore e ricorda quanto sia potente la natura!

Una nube eruttiva alta diversi chilometri si è sollevata nelle ultime ore sopra l' Etna, visibile a grande distanza e alimentata da un fenomeno improvviso e violento. Il cielo sopra il versante orientale del vulcano si è oscurato rapidamente, mentre colonne di materiale incandescente si proiettavano verso l'alto in una scena dirompente. Secondo le prime informazioni, fornite dall' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania, l'origine della nube sarebbe riconducibile a un flusso piroclastico provocato da un collasso di materiale lungo il fianco settentrionale del cratere di Sud-Est, uno dei coni attivi più instabili del vulcano.

