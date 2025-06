Etna l' eruzione fa crollare una parte del cratere | escursionisti e turisti in fuga Allerta rossa per i voli | per ora regolari all' aeroporto di Catania

L'Etna torna a far parlare di sé con una nuova eruzione che ha fatto crollare una parte del cratere, mettendo in fuga escursionisti e turisti. L'attività stromboliana al cratere Sud-Est ha attivato l'allerta rossa per i voli, ma per ora tutto procede regolarmente all'aeroporto di Catania. Questo evento mette in luce la fragilità dell'equilibrio tra natura e turismo, un tema sempre più attuale nel contesto dei cambiamenti climatici. Chi sarà il prossimo a

Attività stromboliana al cratere Sud-Est dell'Etna. A rivelarlo è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, osservatorio etneo, di Catania, che ha.

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

Etna, l'eruzione fa crollare una parte del cratere: escursionisti e turisti in fuga. Allerta rossa per i voli

Etna, l'eruzione fa crollare una parte del cratere: nubi piroclastiche visibili da Catania

Turisti in fuga e crollo del cratere, paura per l’eruzione dell’Etna. Cosa sta succedendo

