Etna l' eruzione del vulcano fa paura | il video del crollo del cratere

L'Etna torna a far parlare di sé con un'eruzione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Una colonna di fumo altissima si è elevata, segnalando un collasso nel cratere. Questo evento non solo ricorda la forza della natura, ma è anche un richiamo all'importanza della sicurezza e della preparazione in una regione dove l'attività vulcanica è parte integrante della vita quotidiana. Resta aggiornato: non possiamo mai abbassare la guardia!

Un'altissima nube di fumo si è levata sull'Etna, dove è in corso una intensa fase eruttiva. In una nota, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle 9,24 si è determinato un flusso piroclastico "probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del Cratere di Sud-Est". Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l'attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. Dunque esplosioni stromboliane sull'Etna, accompagnate da attività eruttiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Etna, l'eruzione del vulcano fa paura: il video del crollo del cratere

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

