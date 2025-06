Etna in eruzione riprende l' attività stromboliana nel cratere di Sud Est | la situazione per l' aeroporto

L'Etna torna a farsi sentire con la sua spettacolare attività stromboliana, regalando uno show naturale che cattura l'attenzione di tutti. Mentre le esplosioni illuminano il cielo, i turisti affluiscono per ammirare la potenza della natura. Tuttavia, la situazione dell'aeroporto è da monitorare: il vulcano non gioca mai secondo le regole! In un mondo sempre più urbanizzato, eventi come questi ci ricordano la forza primordiale della Terra.

Riprende l'attività stromboliana dell'Etna, fatta di tremori ed esplosioni: si registra un'eruzione con nube vulcanica dal cratere di Sud Est. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Etna in eruzione, riprende l'attività stromboliana nel cratere di Sud Est: la situazione per l'aeroporto

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

