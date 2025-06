Etna in eruzione nuovo parossismo dal cratere Sud-Est – Video

L'Etna, il vulcano più attivo d'Europa, torna a stupire con un nuovo parossismo dal cratere di Sud-Est. I flussi piroclastici e la colonna di fumo che raggiunge oltre i 5.000 metri sono un richiamo imperdibile per appassionati e turisti. Questo fenomeno naturale non solo affascina, ma ci ricorda anche la potenza della natura in un momento in cui la sostenibilità ambientale è più cruciale che mai. Preparati a rimanere incantato

L'Etna torna a farsi sentire con nuovi flussi piroclastici lungo i fianchi del cratere di Sud-Est che hanno generato una colonna eruttiva di fumo e cenere che ha superato i 5.000 metri di altezza. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza hanno

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

