Etna in eruzione la nube alta chilometri e la fuga dei turisti in quota | il video

L'Etna torna a far parlare di sé con un'imponente eruzione che ha creato una nube alta diversi chilometri! Mentre gli esperti analizzano il fenomeno, i turisti si affrettano a fuggire dalle sue pendici. Questo evento non è solo un richiamo per gli amanti della natura, ma un promemoria dell’imprevedibilità dei nostri vulcani. Scoprite perché l'Etna è uno dei più studiati al mondo e come la sua furia affascina esperti e visitatori!

Una consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l’ Etna. A provocarla, secondo quanto spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, è stato un flusso piroclastico prodotto da un collasso di una parete del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. Il presidente della Regione Sicilia Schifani: ‘Monitoriamo l’ Etna, nessun pericolo per la popolazione”. Il fenomeno è stato ripreso con video e foto che sono stati postati sui social facendo diventare virale l’attività eruttiva dell’ Etna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Etna in eruzione, la nube alta chilometri e la fuga dei turisti in quota: il video

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

