L’Etna è tornato a far parlare di sé con una spettacolare eruzione! Oggi, 2 giugno 2025, il vulcano ha dato vita a esplosioni stromboliane e una colata lavica si dirige verso la Valle del Bove. Questo evento non solo affascina gli appassionati di geologia, ma ci ricorda anche quanto sia viva e dinamica la nostra Terra. Scopri cosa significa per l’ambiente e il turismo, in un contesto che sa di avventura e scoperta!

L'Etna ha ripreso un'intensa attività sul versante sud est stamattina, 2 giugno 2025, con esplosioni stromboliane di crescente intensità che ha provocato un trabocco lavico dal bordo meridionale del cratere di sud-est con una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Etna in eruzione, crolla parte di cratere: nube alta chilometri

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

Secondo gazzetta.it: Il vulcano si è risvegliato. L'eruzione dell'Etna del 2 giugno ha causato una nube altra chilometri, visibili da città e mare. Turisti in fuga. Crolla parte del cratere.