Etna in eruzione | collasso parziale del cratere sud-est genera imponente nube vulcanica

L’Etna, il gigante buono della Sicilia, ha risvegliato la sua furia: un'imponente eruzione ha generato una nube vulcanica che si staglia nel cielo. Il crollo parziale del cratere di Sud-Est segna una nuova fase, un evento che richiama l’attenzione non solo degli studiosi, ma anche dei turisti avventurosi. Se l'arte e la cucina siciliane affascinano, la potenza del vulcano ricorda che la natura è sempre in movimento. Riman

Una nuova fase eruttiva dell'Etna ha preso avvio nella notte tra domenica e lunedì, intensificandosi significativamente nella mattinata di oggi con il collasso parziale del cratere di Sud-Est, il più giovane dei cinque crateri sommitali del vulcano siciliano. Il fenomeno eruttivo. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo (INGV-OE) di Catania, il collasso del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est ha generato un flusso piroclastico che ha prodotto una consistente nube eruttiva alta almeno 5 chilometri. Le prime osservazioni indicano che il materiale vulcanico caldo non ha oltrepassato l'orlo della Valle del Leone, limitando così i potenziali rischi.

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

