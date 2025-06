Etna i turisti in gita sorpresi dal boato non mollano i telefoni La scena virale in alta quota – Il video

L'Etna, il vulcano attivo che affascina e spaventa, ha stupito i turisti con un'esplosione di suoni e cenere. Mentre alcuni fuggivano, altri hanno deciso di immortalare il momento sui loro smartphone, rimanendo connessi anche di fronte alla potenza della natura. Questo fenomeno riflette una tendenza sempre più forte: la necessità di condividere ogni esperienza, anche le più adrenalitiche. Riusciranno i social a catturare l'emozione di un'eruzione?

I più svegli hanno alzato il passo per allontanarsi il prima possibile dal cratere dell’Etna che sputava rombi e nuvoloni neri di cenere. Ma altri escursionisti in quota sul vulcano hanno pensato bene di riprendere il telefono, così da rendere davvero memorabile quel momento anche in futuro. Altri, mentre la maggior parte scappava, si sono anche arrampicati su una parete di terra, così da avere una visuale migliore per un selfie o un video da pubblicare sui social. E poi c’erano quelli che fuggivano. Per lo più stranieri, stando all’audio che si sente nei video diffusi poco dopo il crollo di una parte del cratere di oggi 2 giugno e diventati virali. 🔗 Leggi su Open.online

Etna, l'eruzione fa crollare una parte del cratere: turisti in fuga. Nubi eruttive visibili da Catania - L'Etna torna a far sentire la sua potenza con un'eruzione che ha provocato il crollo di parte del cratere.

