Etna fuochi d’artificio davanti ai turisti Ma avvicinarsi alla lava sarebbe pericolosissimo

L'Etna si accende di spettacolari fuochi d'artificio naturali, un richiamo irresistibile per i turisti! Ma attenzione: avvicinarsi alla lava è estremamente rischioso. Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio Etneo, ci ricorda che queste eruzioni sono parte del carattere affascinante e imprevedibile del vulcano siciliano. In un mondo dove la natura sorprende sempre di più, l'Etna ci invita a meravigliarci, ma con cautela. Non perdere l’occas

Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv: “Sia l’eruzione che la colonna di cenere alta chilometri sono fenomeni tipici del vulcano. Dureranno qualche ora”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Etna, fuochi d’artificio davanti ai turisti. “Ma avvicinarsi alla lava sarebbe pericolosissimo”

Etna, fuochi d’artificio davanti ai turisti. “Ma avvicinarsi alla lava sarebbe pericolosissimo”

Scrive repubblica.it: Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv: “Sia l’eruzione che la colonna di cenere alta chilometri sono fenomeni tipici del vulcano.

