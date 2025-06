Etna eruzione intensa e quasi continua collassa il fianco di un cratere nube alta chilometri Allerta rossa VIDEO

L'Etna torna a far parlare di sé con un’intensa eruzione che ha colpito il fianco del cratere, lanciando nubi di cenere alte chilometri. Con l’allerta rossa in vigore, la Natura dimostra la sua potenza, mentre i flussi piroclastici incantano e spaventano allo stesso tempo. Questo evento ci ricorda come i vulcani siano indicatori vitali dei cambiamenti della Terra. Scopri cosa significa per la sicurezza aerea e il turismo!

AGI - Crolli, fontane di lava e cenere dall'Etna. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che sono in corso flussi piroclastici visualizzati dalle telecamere termiche. L'ultimo bollettino per l'aviazione segnala "allerta rossa" con previsione "arancione". Nel corso delle ultime ore, l' attività eruttiva dell'Etna proseguita con esplosioni stromboliane di intensità crescente che, al momento, sono di forte intensità e quasi continue. Nelle scorse ore è stata segnalata la ricaduta di poca cenere fine in località Piano Vetore. L'attività alimenta un piccolo trabocco lavico dal bordo meridionale del Cratere di Sud-Est e una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Etna, eruzione intensa e quasi continua, collassa il fianco di un cratere, nube alta chilometri. Allerta rossa (VIDEO)

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

