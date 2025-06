Etna crolla una parte di cratere | nube eruttiva alta chilometri

L’Etna, il gigante buono della Sicilia, si risveglia ancora una volta. Dopo il crollo di una parte del cratere, una nube eruttiva imponente si alza nel cielo, visibile da chilometri di distanza. Questo fenomeno non solo attira gli appassionati di vulcanologia, ma mette anche in luce l'importanza della sorveglianza dei nostri vulcani. Un promemoria che la natura, seppur affascinante, è sempre imprevedibile. Preparati a scoprire come l

na consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Etna, crolla una parte di cratere: nube eruttiva alta chilometri

Segnala ansa.it: Una nube eruttiva alta almeno alcuni chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale ... prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est.

