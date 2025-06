Etna crolla una parte del cratere di Sud-Est | nube eruttiva altissima e fontane di lava

L’Etna torna a mostrarsi in tutta la sua potenza: il crollo del cratere di Sud-Est ha dato vita a spettacolari fontane di lava e a una nube eruttiva che oscura Catania. Questo fenomeno non è solo un richiamo per gli amanti della natura, ma mette in luce il crescente dibattito sulla gestione dei rischi vulcanici. Gli esperti avvertono: prepararsi è fondamentale. Non perdere l’occasione di scoprire i segreti dell’Etna!

Nube di cenere e gas su Catania. L’ eruzione dell’ Etna del 2 giugno 2025 è cominciata con un evento improvviso e potenzialmente pericoloso: il crollo parziale del fianco nord del cratere di Sud-Est. Secondo l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il cedimento ha generato un flusso piroclastico che ha sollevato una nube di cenere e gas alta chilometri, ben visibile da tutta la piana di Catania e oltre. La dinamica, pur già osservata in passato, è stata una delle più violente degli ultimi anni. L’intero versante ha rilasciato improvvisamente grandi quantità di materiale incandescente e cenere, che si sono sollevate rapidamente, alimentate dalla pressione interna al vulcano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Etna, crolla una parte del cratere di Sud-Est: nube eruttiva altissima e fontane di lava

Leggi anche Crolla parte cratere Etna, nube eruttiva alta chilometri - Un'imponente nube eruttiva si alza maestosa dall'Etna, richiamando l'attenzione di esperti e appassionati di vulcanologia.

