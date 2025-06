Etna crolla parte del cratere | dopo la nube chilometrica attività stramboliana in calo

Un nuovo capitolo nella storia del vulcano Etna: oggi, un'imponente colata ha portato al crollo di parte del cratere, creando una nube chilometrica che ha catturato l'attenzione di tutti. Questo fenomeno naturale, pur affascinante, mette in evidenza l'instabilità dei nostri territori e il crescente interesse per le attività vulcaniche, mentre la comunità scientifica si interroga sulle implicazioni di questi eventi. Un promemoria che la natura è sempre in movimento.

Si è registrato intono alle 12.30 di questa mattina, il fenomeno eruttivo che ha regalato ai presenti e a tutti coloro che hanno potuto osservare il vulcano siciliano con i video diffusi online, uno scenario spettacolare ma dall'alto "livello di pericolosità limitato nell'area sommitale dell'Etna, il cui accesso era stato chiuso preventivamente a turisti e curiosi".

