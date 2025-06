Etna come i Campi Flegrei? L' esperto | Vi spiego analogie e differenze tra Catania e il napoletano

L’Etna e i Campi Flegrei: due giganti del magma che raccontano storie di terra e fuoco. Recentemente, la scossa di Catania ha risvegliato l’attenzione sul rischio sismico in tutta Italia, una questione che coinvolge non solo il Sud ma tutto il Bel Paese. Conoscere le analogie e le differenze tra questi fenomeni è fondamentale per comprendere il nostro rapporto con la natura. Scopriamo insieme come affrontare questa sfida!

L'ultima volta che la terra ha tremato seriamente a Catania, alle 3.26 del mattino dello scorso 16 aprile, lo ha fatto con un'intensità tale da buttare giù dal letto decine di migliaia di persone. Alla fine, per fortuna, la scossa da 4.8 gradi di magnitudo - con epicentro a 48 chilometri di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Etna come i Campi Flegrei? L'esperto: "Vi spiego analogie e differenze tra Catania e il napoletano"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Etna come i Campi Flegrei? L'esperto: Vi spiego analogie e differenze tra Catania e il napoletano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Etna come i Campi Flegrei? L'esperto: "Vi spiego analogie e differenze tra Catania e il napoletano"

Lo riporta cataniatoday.it: L'ultima scossa registrata lo scorso aprile, di magnitudo 4.8, ha riacceso i dubbi sulla situazione sismica del territorio. Anche perché restano aperte le "ferite" del 2018, provocate dal terremoto di ...

Campi Flegrei, l'esperto di Ingv: «L'eruzione è imprevedibile. La situazione è più critica rispetto al 1984, il livello del suolo è più alto»

Riporta leggo.it: Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca Ingv, avverte che la situazione nei Campi Flegrei è più critica rispetto al 1984 Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca Ingv, avverte che la situazione ...

Terremoto Campi Flegrei, lo scenario fa davvero paura: mai vista una cosa simile nella storia

Segnala diregiovani.it: Terremoto Campi Flegrei, lo scenario fa davvero paura: mai vista una cosa simile nella storia (Foto Ansa) – Diregiovani.it Un esperto come il professor Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca ...