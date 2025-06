Etna collassa fianco del cratere Sud-Est | alta colonna di fumo

L'Etna si risveglia con una violenza straordinaria: un'imponente colonna di fumo si erge dal cratere di Sud-Est, segnale di una fase eruttiva senza precedenti. Questo fenomeno non solo affascina gli appassionati di vulcanologia, ma ci ricorda anche la potenza della natura in un'epoca in cui i cambiamenti climatici ci pongono sfide sempre più grandi. Rimanere aggiornati sugli eventi naturali è fondamentale per comprendere il nostro pianeta. Preparatevi

Un’altissima nube di fumo si è levata sull’Etna, dove è in corso una intensa fase eruttiva. In una nota, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle 9.24 si è determinato un flusso piroclastico “probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del Cratere di Sud-Est”. GiĂ nei giorni scorsi si era registrata attivitĂ eruttiva sul cratere di Sud-Est. Il resoconto dell’Ingv. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l’attivitĂ esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Etna, collassa fianco del cratere Sud-Est: alta colonna di fumo

Leggi anche Etna in attività stromboliana. Collassa parte del cratere Sud-Est. Una nube di cenere alta alcuni chilometri - L’Etna risveglia la sua potenza con spettacolari esplosioni stromboliane! Il recente crollo del cratere sud-est ha generato una nube di cenere che si eleva fino a diversi chilometri.

Su questo argomento da altre fonti

Collassa fianco cratere, flusso piroclastico e alta nube di fumo - I VIDEO; Etna in eruzione, gigantesca nube e allerta rossa per i voli; Si sposano durante Napoli-Cagliari e sperano nello scudetto: Carmela e Francesco con la maglia azzurra durante; Etna in eruzione, riprende l'attivitĂ stromboliana nel cratere di Sud Est: la situazione per l'aeroporto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Etna, eruzione intensa e quasi continua, collassa il fianco di un cratere. Allerta rossa (VIDEO)

Come scrive msn.com: AGI - Crolli, fontane di lava e cenere dall'Etna. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che sono in corso flussi piroclastici visualizzati dalle telecamer ...

Etna, crolla parte del cratere, nube eruttiva alta chilometri: escursionisti in fuga. Allerta rossa per gli aerei VIDEO

Si legge su ilgazzettino.it: CATANIA - Una nube eruttiva alta chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato un ...

Etna, nube eruttiva alta chilometri: crolla parte del cratere. Sui social i video di scursionisti e visitatori in fuga

Da msn.com: Una nube eruttiva alta chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato un flusso ...