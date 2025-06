Etna che paura! Collassa il cratere sudest nube eruttiva alta chilometri | la situazione

Il maestoso Etna torna a far parlare di sé con un'improvvisa eruzione che ha scosso l'Europa. La nube eruttiva, alta diversi chilometri, ha avvolto il cielo in un'atmosfera inquietante e affascinante. Questo evento non è solo un richiamo della potenza della natura, ma un promemoria dei cambiamenti climatici in atto. Rimanere aggiornati su questi fenomeni è fondamentale per comprendere come interagiamo con il nostro pianeta. Preparatevi a respirare l’aria di

Una nube eruttiva alta diversi chilometri si è sollevata nelle ultime ore sopra l’ Etna, visibile a grande distanza e alimentata da un fenomeno improvviso e violento. Il cielo sopra il versante orientale del vulcano si è oscurato rapidamente, mentre colonne di materiale incandescente si proiettavano verso l’alto in una scena dirompente. Secondo le prime informazioni, fornite dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania, l’origine della nube sarebbe riconducibile a un flusso piroclastico provocato da un collasso di materiale lungo il fianco settentrionale del cratere di Sud-Est, uno dei coni attivi più instabili del vulcano. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Etna, che paura! Collassa il cratere sudest, nube eruttiva alta chilometri: la situazione

