Eterna guerriglia in Francia Scontri post-Champions Due morti e 500 arresti

...la partita, erano scesi in strada per festeggiare. Ma la gioia si è trasformata in caos: due morti e oltre 500 arresti. Un triste epilogo che riporta alla luce un problema sempre più attuale in Francia: il legame tra sport e violenza. Dembelé aveva chiesto unità, ma la realtà racconta di una società che fatica a trovare il giusto equilibrio. Come possiamo trasformare la passione in festa, senza cadere nel disordine?

Sabato sera, subito dopo il trionfo del Paris Saint Germain a Monaco, uno dei calciatori artefici della vittoria aveva lanciato un appello in televisione: "Niente violenze per favore, non sporcate questa festa, non create disordini a Parigi". Le parole di Ousmane Dembelé erano rivolte alle migliaia e migliaia di giovani che prima ancora che finisse la partita si erano riversati urlando nelle strade della capitale. Erano sovraeccitati, minacciosi, molti in stato di ebbrezza. Ne avevo già visti parecchi nel pomeriggio, fra il Trocadero, la Tour Eiffel e gli Champs-Elysées, già senza voce, visibilmente pronti a qualsiasi eccesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eterna guerriglia in Francia. Scontri post-Champions. Due morti e 500 arresti

