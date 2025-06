Et voilà | conte torna anti-migranti che ridere

Giuseppe Conte, il camaleonte della politica italiana, torna a fare notizia con posizioni anti-migranti. Una giravolta che fa sorridere, ma anche riflettere: che fine ha fatto la coerenza? Questo fenomeno non è isolato; in un'epoca in cui i partiti cambiano faccia a seconda del vento politico, il dibattito sull'immigrazione resta un tema caldo e divisivo. In questa danza di alleanze, chi ha davvero a cuore il futuro del paese? Scopriamolo insieme!

Giuseppe Conte è l’uomo per tutte le stagioni, tranne quelle della coerenza. Prima, nominato dal nulla a capo del governo M5S-Lega, brandiva orgogliosamente i cartelli dei “Decreti Sicurezza” voluti dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Poi, passato a governare col Pd, oplà, quei decreti li ha stracciati: i 5Stelle sono diventati d’improvviso per l’accoglienza indiscriminata. Dopo ancora Conte è andato a riferire ai magistrati sul caso della nave Open Arms per il quale Salvini ha rischiato anni di galera, e to’, ha sfoderato una sfilza di «non ricordo». Ora, nell’affannoso tentativo di recuperare i consensi ormai evaporati da tempo, Conte si lamenta perché in Italia arrivano troppi richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Et voilà: conte torna anti-migranti, che ridere...

Se ne parla anche su altri siti

Et voilà: conte torna anti-migranti, che ridere... | .it; Scudetto Napoli, Conte e quel trionfo sporco e cattivo: perché è il più bello; Elly Schlein, i fedelissimi fuori controllo: Presto si vota! | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online