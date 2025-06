Estivi a Bergamo il Goisis apre le danze Trucca e Città Alta ancora fermi

È ufficialmente iniziata la stagione estiva a Bergamo, ma il Goisis segna il passo mentre Trucca e Città Alta restano in attesa. Un inizio un po' timido che rispecchia l’incertezza di un'estate che promette emozioni, ma non senza ostacoli. Gli amanti della musica e del divertimento sperano in un’accelerazione: i luoghi iconici della città sono pronti a brillare! Riusciranno le altre aree a seguire l'esempio di Monterosso?

LA NUOVA STAGIONE. Le aree concesse dal Comune sono a disposizione da ieri, ma l’estivo per ora è partito solo a Monterosso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Estivi a Bergamo, il Goisis apre le danze. Trucca e Città Alta ancora fermi

