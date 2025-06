Estate sold out in Italia | dove andare spendendo poco?

L'estate in Italia è già sold out! Con oltre il 54% delle camere d'albergo prenotate, il settore turistico vive una rinascita entusiasmante. Ma non disperare! Ci sono ancora angoli incantevoli da scoprire senza spendere una fortuna. Quest'estate, esplora borghi meno noti e spiagge nascoste: un modo per vivere la bellezza italiana risparmiando. La vera avventura è proprio lì, dove il turismo di massa non è ancora arrivato!

A poche settimane dall’inizio dell’estate, l’Italia sembra aver già raggiunto un importante traguardo: il 54% delle camere d’albergo è già stato prenotato per i mesi centrali della stagione estiva. È un dato che fotografa un settore in netta ripresa, quello del turismo, vivace e in trasformazione, con importanti ricadute a livello economico. Non a caso, come è emerso da un’elaborazione condotta dall’agenzia Albergatore Pro su oltre 1.000 strutture ricettive in tutto il Paese, analizzando i dati gestionali delle prenotazioni e dei costi, l’ Average Daily Rate (ovvero la tariffa media giornaliera per camera doppia con trattamento bed & breakfast) è salita complessivamente del 2,3% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Estate sold out in Italia: dove andare spendendo poco?

