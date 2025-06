Estate programmazione extralarge | Eventi in piazze parchi e frazioni Grande attenzione ai giovani

Quest'estate, la musica si fa protagonista nei parchi e nelle piazze di Modena, sotto il segno di eventi che uniscono generazioni. Dopo il celebre Modena Park con Vasco, il Moodna Park porta una ventata di freschezza e coinvolgimento giovanile. L'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi ci racconta come il parco Ferrari sia tornato a brillare. Un’iniziativa che risponde al crescente desiderio di socialità e cultura dal vivo. Non perdere l’ultima giornata!

Da Modena park (otto anni fa con Vasco) a Moodna park. La musica torna protagonista al parco Ferrari. Mentre l’evento patrocinato dal Comune, che ha richiamato migliaia di persone, si prepara all’ultima giornata (oggi), facciamo il punto con l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. Assessore, Moodna park ha riportato il parco Ferrari alla sua vocazione naturale: la musica. "Innanzitutto, vorrei ringraziare e complimentarmi con gli organizzatori per le proposte e il ritorno di pubblico. Siamo sempre disponibili ad accompagnare soggetti privati che vogliono animare la nostra cittĂ nei parchi, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate, programmazione extralarge: "Eventi in piazze, parchi e frazioni. Grande attenzione ai giovani"

