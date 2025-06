Estate il grido di Confcommercio | Un pericoloso immobilismo

Con l'estate alle porte, Pistoia si trova di fronte a un bivio cruciale: una stagione vuota di eventi rischia di compromettere la vitalità della città. Confcommercio lancia un grido d'allerta, sottolineando che il solo Pistoia Blues non basta. In un momento in cui il turismo e la cultura sono più che mai essenziali per la ripresa economica, è fondamentale investire in una programmazione che esprima appieno le potenzialità locali. La scelta è nelle nostre mani!

Pistoia, 2 giugno 2025 – “Con l’estate ormai alle porte, Pistoia rischia seriamente di affrontare una stagione spenta, priva di una programmazione culturale e ricreativa all’altezza delle sue potenzialità. La sola presenza del Pistoia Blues, pur di grande valore, non è sufficiente a sostenere l’attrattività e la vitalità di un centro cittadino che necessita di continuità, visione e coordinamento”. Lo afferma Confcommercio, manifestando una preoccupazione evidente: “Da tempo – scrive l’associazione – osserviamo un distacco da parte delle istituzioni rispetto a quella che dovrebbe essere considerata una stagione cruciale per il tessuto economico della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate, il grido di Confcommercio: “Un pericoloso immobilismo”

Su questo argomento da altre fonti

Estate, il grido di Confcommercio: “Un pericoloso immobilismo”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Confcommercio, 29 milioni di italiani pronti a partire in estate

Riporta quotidiano.net: L'indice di fiducia dei viaggiatori dell'Osservatorio Turismo di Confcommercio si attesta a quota 72 su scala da 0 a 100: 2 punti in più di giugno 2023 e 1 in più di giugno 2019 (anno pre Covid).

Estate, Confcommercio: quest'anno in vacanza 30 mln di italiani

Da notizie.tiscali.it: "Quasi 30 milioni di italiani in viaggio quest'estate e un record di stranieri che visitano l'Italia - commenta il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli -, superando i valori del 2019 ...