Estate Fiesolana al via | tre mesi di eventi al Teatro Romano

L'estate fiesolana è ufficialmente iniziata! Tre mesi di eventi al suggestivo Teatro Romano promettono emozioni indimenticabili. Grandi nomi come Patty Pravo e José González si alternano sul palco, mentre il duo Igudesman & Joo saluterà il pubblico con un'ultima esibizione. In un contesto di riscoperta della cultura dal vivo, questo festival diventa un punto di riferimento imperdibile per gli amanti della musica e del teatro. Non perderti l’occasione di vivere la magia!

Patty Pravo, Alice, Pippo Pollina, José González, Richard Galliano, Paolo Fresu, Incognito, Ana Carla Maza, l'addio alle scene del duo Igudesman &Joo, il teatro classico

via Portigiani, 1 – Fiesole – tel. 055.5961293 aperta da lunedì a sabato ore 9.00/18.30 e dalle 19,45 la sera di spettacolo.

La 74 edizione di ESTATE FIESOLANA partirà con la programmazione ... che ospiterà il teologo Vito Mancuso per tre serate nel mese di luglio. In occasione delle quattro serate del Teatro Pubblico

FIRENZE – Prende il via con un sold out la 76esima edizione dell'Estate Fiesolana, il più antico ... solo (27/6), Vinicio Capossela, con una tre giorni di eventi dedicati alla "Folìa