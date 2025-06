Estate di controlli Confermate le ’zone rosse’

L'estate di Bergamo si tinge di rosso, ma non per il caldo. Le zone rosse rimangono sotto stretta sorveglianza, un segnale chiaro che la sicurezza è una priorità. I controlli intensificati hanno portato risultati, ma le sfide non mancano. In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza urbana, questo provvedimento evidenzia come la prevenzione sia fondamentale per garantire un'estate serena. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte!

Estate sotto stretta sorveglianza. Terminati i primi tre mesi, anche per i prossimi tre alcune aree di Bergamo continueranno a essere "a vigilanza rafforzata": la prefettura ha confermato le " zone rosse " nelle vie più a rischio. Questo perché, "nonostante gli evidenti effetti positivi del rafforzamento dei controlli, continuano a permanere situazioni di criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica ". Le zone interessate sono sempre le stesse: via Paglia, via Bonomelli, via Novelli e poi la Malpensata, con via Zanica oltre alle vie Mozart e Leoncavallo.

