Esquilino | tenta di rapinare un ristoratore ma la vittima scappa e riesce a chiuderlo in negozio

Un tentativo di rapina all'Esquilino si trasforma in un colpo di scena: il ristoratore scappa e chiude il malvivente nel negozio! Questo episodio non solo mette in luce il crescente problema della criminalità nelle città, ma rivela anche la resilienza dei piccoli imprenditori. In un contesto dove il settore della ristorazione sta lottando per riprendersi, gesti audaci possono fare la differenza. Ma qual è il confine tra coraggio e incoscienza?

Voleva derubare il titolare di un’attività di ristorazione. La vittima però ha avuto il tempismo di scappare e di abbassare la saracinesca della propria attività, lasciando il rapinatore all’interno. I protagonisti della vicenda L’episodio descritto si è verificato all’Esquilino e si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Esquilino: tenta di rapinare un ristoratore ma la vittima scappa e riesce a chiuderlo in negozio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tenta rapina in un ristorante all'Esquilino: il titolare lo chiude dentro e lo fa arrestare

Lo riporta rainews.it: Il ladro è entrato con la scusa di ricaricare il cellulare, ha aggredito il titolare che però è riuscito a fuggire e ad abbassare la serranda lasciandolo chiuso dentro, fino all’arrivo dei carabinieri ...

Tenta una rapina al ristorante, il proprietario lo chiude nel locale e lo fa arrestare

Riporta fanpage.it: Ha provato a rapinare un ristorante, ma quando il titolare si è accorto della presenza dell'intruso lo ha chiuso nel locale e ha chiamato i carabinieri ...

Esquilino: tenta rapina a Pastarito, ma viene arrestato

Si legge su romatoday.it: Un uomo ha fatto irruzione nel ristorante pastarito di via Emanuele Filiberto all'Esquilino ed ha minacciato la cassiera ed il titolare del ristorante con il punteruolo, utilizzato dai camerieri ...