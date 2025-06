Esplosioni nella notte Rubati oltre 100mila euro | E’ la banda dell’Audi nera

La banda dell'Audi nera torna a far parlare di sé, seminando il panico in Versilia con esplosioni che hanno fruttato oltre 100mila euro. Un fenomeno criminale che si inserisce in un trend inquietante di furti benghizzati, dove la tecnologia e l'audacia dei malviventi si incontrano. La sicurezza nelle nostre città è oggi più che mai sotto esame: quanto siamo disposti a sacrificare per sentirci al sicuro?

Viareggio, 2 giugno 2025 – La banda dell’Audi nera è tornata a colpire in Versilia. Due forti esplosioni, prima a Querceta e poi in centro a Viareggio, hanno fatto salatare altrettanti bancomat di due diverse filiali della Cassa di Riasparmio di Lucca. Un doppio colpo che ha assicurato ai banditi (almeno cinque persone), un ricco bottino, visto che i bancomat erano stati caricati in vista del lungo ponte festivo. A Viareggio sono stati portati via circa 100 mila euro e altre decine di migliaia di euro a Querceta. La notte criminale della banda dell’Audi nera è iniziata a Massa con un primo tentativo nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esplosioni nella notte. Rubati oltre 100mila euro: “E’ la banda dell’Audi nera”

