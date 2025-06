Esplosione nella notte a Terlizzi | malviventi assaltano sportello bancomat

Un assalto audace che riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza nelle nostre città. Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat a Terlizzi, portando via il terrore tra i cittadini. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante: gli attacchi ai bancomat stanno aumentando in tutta Italia. La sicurezza è una priorità che non possiamo trascurare!

Un gruppo di malviventi ha assaltato, alle prime luci dell'alba di lunedì 2 giugno, l'Atm della banca Unicredit in largo Pappagallo, a Terlizzi. L'episodio è avvenuto attorno alle 3.40. I ladri, prima di fuggire, avrebbero cercato di portare via uno dei due bancomat lì presenti. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Esplosione nella notte a Terlizzi: malviventi assaltano sportello bancomat

Leggi anche Improvvisa esplosione nella notte, gente impaurita e decine di chiamate: fatto saltare Postamat a Foggia - Un'improvvisa esplosione ha squarciato la notte a Foggia, seminando panico tra i residenti. Decine di chiamate ai numeri di emergenza hanno segnalato il violento boato, frutto di un attacco da parte di un gruppo di malviventi che ha fatto saltare il Postamat dell'ufficio postale con l'esplosivo.

Su questo argomento da altre fonti

Esplosione nella notte a Terlizzi: malviventi assaltano sportello bancomat

Riporta baritoday.it: Sul posto sono giunti i carabinieri allertati da alcuni residenti. I rilievi sono stati effettuati dalla Scientifica ...

Esplosione nella notte. Salta il bancomat di Bper

Secondo ilrestodelcarlino.it: I malviventi, a volto coperto e su una potente auto, sono fuggiti a mani vuote. Esplosione in piena notte a Concordia dove una banda di malviventi incappucciati ha assaltato il bancomat della ...

Ceresara, esplosione nelle notte: colpo al Postamat dell’ufficio postale. Indagano i carabinieri

Lo riporta ilgiorno.it: Mantova, 7 aprile 2025 – Esplosione nella notte, verso le 4.30 ... e aveva inevitabilmente fatto scattare l’allarme. I malviventi erano riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze ...