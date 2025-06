Esplode un power bank in aereo panico a bordo | pilota costretto a tornare indietro dopo 15 minuti di volo

Un volo della China Airlines si è trasformato in un incubo dopo l'esplosione di un power bank, rivelando i rischi nascosti dei dispositivi elettronici in cabina. In un'epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite, questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza aerea e sull'uso consapevole dei gadget. La storia ha già fatto il giro dei social, accendendo discussioni su cosa portiamo davvero con noi. Siamo pronti a correre questi rischi?

L'esplosione di un power bank a bordo di un aereo ha scatenato il panico tra i passeggeri, costringendo il pilota a tornare indietro dopo appena 15 minuti di volo. È accaduto a bordo di un volo della China Airlines diretto da Hangzhou a Shenzhen. Il dispositivo di ricarica è stato trovato fumante all'interno di una cappelliera. Sui social sono stati diffusi i video dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esplode un power bank in aereo, panico a bordo: pilota costretto a tornare indietro dopo 15 minuti di volo

Segnala fanpage.it: L’esplosione di un power bank a bordo di un aereo ha scatenato il panico tra i passeggeri, costringendo il pilota a tornare indietro dopo appena 15 minuti di volo. È accaduto a bordo di un volo della ...

Esplode powerbank a bordo: a fuoco le cappelliere. Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza. Il video

Si legge su notizie.tiscali.it: Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L’incendio si è sviluppato mentre l’aereo si trovava a oltre 3.000 metri di altitudine, causando attimi di panico tra i passeggeri. Le fiamme si ...

Dal 1 aprile stop alle power bank in aereo: misura drastica

Riporta msn.com: Arriva lo stop alle power bank in aereo dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi su un volo della Hong Kong Airlines che ha richiesto un atterraggio di emergenza. Dal 1 aprile i passeggeri ...