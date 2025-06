ESCLUSIVA IN – Topalovic l’ag Jurkic | Presa la decisione Mondiale per Club o Europeo…

Luka Topalovic, brillante talento della Primavera dell'Inter, potrebbe presto calcare il palcoscenico del Mondiale per Club. Il suo agente, Mato Jurkic, ha condiviso le attese della stagione, sottolineando il potenziale del giovane sloveno. Con l’attenzione crescente sui giovani talenti nel calcio europeo, Topalovic rappresenta una nuova generazione pronta a lasciare il segno. Non perdere la chance di seguire la sua straordinaria ascesa!

Mato Jurkic, agente di Luka Topalovic, ha fatto un resoconto sulla stagione del giovane centrocampista sloveno della Primavera dell’Inter. Tra i temi affrontati anche il debutto in Prima Squadra e la possibilità di vederlo all’opera con i nerazzurri in occasione del Mondiale per Club. IL PUNTO – Il giovane Luka Topalovic, dopo un solo anno trascorso a Milano, ha già ottenuto un trofeo con la sua Inter Primavera. Il classe 2006 può dirsi soddisfatto della stagione conclusasi pochi giorni fa, con la conquista dello scudetto nella finale playoff contro la Fiorentina. Ma non solo, perché in questi mesi il centrocampista ha raggiunto anche un altro traguardo importante: il debutto in prima squadra in occasione di Como-Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it