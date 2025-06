Esce di strada e finisce in un canale | motociclista ferito grave

Attimi di panico ad Albaredo d’Adige, dove un motociclista è uscito di strada finendo in un canale. L’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno, riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sull'importanza di una guida responsabile. Con l'aumento delle moto sulle strade, il rischio di incidenti è più alto che mai. Un appello a tutti gli appassionati: la prudenza è fondamentale, non mettere a repentaglio la tua vita!

Attimi di paura questa mattina, lunedì 2 giugno, poco prima di mezzogiorno ad Albaredo d'Adige, in via Serega, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito a un'uscita autonoma di strada. Stando a quanto riferito dai soccorritori, il conducente del mezzo, per cause ancora in corso.

