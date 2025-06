Esce di strada con la macchina automobilista intrappolato nelle lamiere

Incidente spaventoso ad Orbetello: un automobilista è rimasto intrappolato nelle lamiere dopo un'uscita di strada nella notte tra il 1 e il 2 giugno. Questo episodio riporta alla luce l’importanza della sicurezza stradale, sempre più cruciale in un’epoca in cui la distrazione al volante è in aumento. La tecnologia potrebbe essere la chiave per ridurre questi tragici eventi, ma è fondamentale che ogni automobilista prenda consapevolezza del proprio ruolo.

Orbetello, 2 giugno 2025 – Un uomo è rimasto ferito nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno dopo essere uscito di strada con la propria auto lungo la strada provinciale Capalbio–Marsiliana, nel comune di Orbetello. Il veicolo è finito fuori carreggiata per cause ancora da accertare. A liberare il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L'uomo, residente nella frazione di San Donato, è stato estratto dal mezzo e affidato ai sanitari della Croce Rossa Italiana, che lo hanno trasportato in ospedale.

